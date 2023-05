Rai 3, addio. Finisce l'epica di Tele Kabul. Diventa rete "bianca"

“Quando c’era Rai 3”. Sarà l’ultimo pianto di sinistra, la malinconia di chi aveva trovato Marx nel telecomando: “Compagno abbonato, ti ricordi?”. Walter Veltroni ne farà un documentario. La Repubblica un long form. La Stampa almeno due. Sta davvero per chiudere, dopo 36 anni, l’ottica di Angelo Guglielmi, il direttore-scrittore-critico di Rai 3, gli occhialetti della rivoluzione (ma televisiva), l’uomo di share e popolo che, prima di morire, ricordava: “Ho fatto più io, per la sinistra, con Chi l’ha visto, che Gramsci con i suoi Quaderni”. Nascerà una Rai 3 che somiglierà a La7, una rete dedicata all’informazione, ma sarà mescolata, di destra e sinistra. Il M5s sta lottando per avere Rai com, e pure il genere Rai cinema. Tele Kabul è caduta, il maggio del ‘23.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE