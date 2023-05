Antimafia, muro del M5s sulla presidenza a Colosimo. Ma FdI non molla

Proseguono le trattative sul rinnovo delle cariche, in vista della riunione della Commissione alle 13. Il Movimento non parteciperà al voto se si dovesse insistere sulla deputata di Fratelli d'Italia: il governo e Giorgia Meloni tirano dirtto

Continua lo scontro fra maggioranza e opposizione sulla nomina del nuovo presidente della Commissione parlamentare Antimafia, attorno alla candidatura della deputata di FdI Chiara Colosimo: la riunione è prevista per oggi alle 13, presso palazzo San Macuto, nel giorno del 31esimo anniversario della strage di Capaci. Le polemiche si rincorrono da giorni, dopo che il programma Report ha diffuso un'immagine che ritrae Colosimo accanto all'ex terrorista dei Nar Luigi Ciavardini.

Le resistenze più marcate si registrano nel Movimento 5 stelle che ha già annunciato, nel caso si dovesse insistere sul nome di Colosimo, che non parteciperà al voto "in segno di totale contrarietà". Nette le parole del Movimento: "Le polemiche sul suo nome rischiano di compromettere la credibilità e l'autorevolezza di un'istituzione delicata e importante per la nostra democrazia". E ancora: "Riteniamo che vadano ascoltate le preoccupazioni delle associazioni delle vittime della mafia e del terrorismo e di Salvatore Borsellino: sono loro che interpretano al meglio i valori della giustizia presenti nella nostra società".

Anche nel Pd rimangono alcune perplessità, in particolare da parte della senatrice Enza Rando, responsabile per la Legalità della segreteria. Ma Fratelli d'Italia, come da giorni va ripetendo anche la stessa Giorgia Meloni, tira dritto: non ci sarà un ripensamento sul nome di Colosimo. Le trattative proseguiranno anche nel corso della mattinata, in attesa del verdetto definitivo.