Scajola batte (anche nelle urne di Imperia) il poliziotto che lo voleva far condannare

Nella città ligure, l'ex ministro si conferma sindaco superando il 60 per cento. Un plebiscito contro il vicecommissario Ivan Bricco, del centrosinistra. che ha indagato in almeno 5 occasioni sull'avversario politico, uscito sempre indenne. Il tentativo di portare il giustizialismo dal tribunale alle cabine elettorali: non ha funzionato

Apologia del manettismo. Non si tratta di un reato, è solo una favola allegorica, a fine spiccatamente pedagogico. E’ quella andata in scena a Imperia, da metà marzo al 15 maggio. La storia è questa: ci sono le elezioni per eleggere il nuovo sindaco o confermare quello che già c’era. E per sfidare il settantacinquenne Claudio Scajola, il centrosinistra decide di puntare sul poliziotto che per oltre un decennio ha indagato su di lui, Ivan Bracco, vicecommissario. Un bravo poliziotto, che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio e lo farà cadere. Però alla fine cade lo sfidante, il bravo poliziotto, perché le ultime comunali imperiesi si sono trasformate in un plebiscito, altro che tintinnar di manette.