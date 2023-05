L'ira funesta di Casellati. Meloni le fa ombra. Ancora fughe da lei

Achille, eri un pappamolle. Questa è l’ira funesta di Betty Casellati, la ministra delle “pelidi riforme”. Lunedì, 8 maggio, accade qualcosa che se l’avesse saputa Omero, era capolavoro, ma qui, sfortunatamente, solo la noia: “Ancora, Casellati? Uffa”. Non si demorde. Si scrive. Giorgia Meloni si è invaghita delle riforme istituzionali. Presidenzialismo, semi, alla francese, alla tedesca. Sperimentiamo. Ma le riforme sono di Betty Casellati. Se togliete le riforme, a Betty cosa resta? No, no, è davvero un episodio nuovo e ci sono nuove fughe. La segretaria particolare della ministra, Anna Claudia Servillo, ha preferito rinunciare all’indennità e tornare al lavoro precedente. Alessandrina Tudino, che è capo del legislativo, la notte, sogna di lasciare Ilio come il prode Enea (ma qui passiamo all’Eneide).

