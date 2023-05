Il premieriato è di sinistra. Parla Luciano Violante

“All’Italia serve una democrazia che decide”, lo dice forte e chiaro il presidente emerito della Camera Luciano Violante che, appurata la necessità di un esecutivo dotato dei poteri che oggi non ha e delle prerogative che oggi si sogna, resta contrario alle ipotesi di presidenzialismo ed elezione diretta del premier. “Il presidenzialismo, essendo privo di arbitri, funziona soltanto nelle società pacificate, e non è il caso delle società contemporanee attraversate invece da conflitti profondi. Non è un caso che esso sia in crisi tanto negli Stati uniti quanto, nella versione semipresidenziale, in Francia dove i presidenti, negli ultimi anni, sono stati scelti da una ristretta minoranza di elettori. Nel caso italiano, poi, il semipresidenzialismo richiederebbe la modifica dei due terzi della Costituzione, del Csm, della Corte costituzionale; senza contare che nell’esperienza del nostro paese il ruolo di arbitro del Presidente della Repubblica è stato spesso decisivo. Limitarlo sarebbe sbagliato”.

