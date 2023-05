Riforme, oggi Meloni incontra le opposizioni. Renzi: "Sul premierato ci siamo"

Confronto governo-opposizione sulle proposte dei partiti. Dal premierato al presidenzialismo alla francese. La ministra Casellati: "In questa fase cerchiamo una sintesi che porti alla massima condivisione"

"Oggi una giornata di confronto con le opposizioni alla Camera dei deputati, nella Biblioteca del Presidente. Il governo dialogherà con i rappresentanti dei partiti sulle riforme istituzionali necessarie all'Italia. Intendiamo ascoltare attentamente ogni proposta o critica, nel corso di quello che consideriamo un confronto importante per la nostra democrazia e per approvare misure improrogabili per il bene dei cittadini e della Nazione". Giorgia Meloni apre così sui suoi profili social al tavolo che dalle 12,30 vedrà al vaglio le proposte dei partiti sulle riforme istituzionali: dal semipresidenzialismo al cancellierato modello tedesco, dal premierato alla riforma della legge elettorale, passando per l'autonomia. E poi nel dossier riforme c'è anche il tema del ripristino delle province, dei poteri di Roma Capitale e della modifica della legge elettorale dei grandi comuni, con l'eliminazione dell'attuale sistema di ballottaggio.

Salvini: "Ascolto e confronto, ma poi si va avanti"

"Stiamo lavorando perché il paese sia stabile, oggi si comincia una giusta operazione di ascolto perché le riforme della Costituzione non possono avvenire a colpi di maggioranza", ha detto Matteo Salvini ai microfoni di "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. "L'importante è che al tavolo si sieda gente che abbia voglia di confrontarsi. Se non ci sarà questa volontà, mi sembra ragionevole andare avanti comunque''.

Renzi: "Sul premierato siamo con Meloni"

Intanto c'è una prima apertura del leader di Italia viva Matteo Renzi: "Sul premierato ci siamo, anche senza Pd e M5s". A sette anni dal flop della sua riforma costituzionale bocciata dal referendum, in una intervista alla Stampa, Renzi tende la mano alla premier senza riserve. La proposta di Italia viva è semplice: "Sindaco d'Italia e superamento del bicameralismo". "Certo che ci sono anche altre priorità, a cominciare dal taglio delle tasse, dove la tanto sbandierata rivoluzione della Meloni si è tradotta in un taglietto insignificante. Ma le riforme costituzionali servono. Noi lo dicevamo quando eravamo al governo, lo diciamo quando siamo all'opposizione". E aggiunge: "Non faremo alla destra ciò che la destra ha fatto a me. Allora, pur di mandarmi a casa fecero saltare riforme che servivano al paese. Dico a Giorgia Meloni: se sei seria e fai riforme serie, sulle riforme costituzionali noi ci siamo. Essere riformisti non è uno slogan, è una vocazione".

Casellati, la stabilità serve a tutti

La attende una maratona di incontri oggi, assieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con tutti i gruppi di opposizione per cercare di capire se sarà possibile trovare un'intesa sulla riforma costituzionale. Ma in una intervista al Corriere della Sera si dice "fiduciosa" Maria Elisabetta Casellati, titolare delle Riforme. E per questo, a differenza di molti suoi colleghi, preferisce non dare ultimatum ai suoi interlocutori, ma cercare la massima collaborazione: è "prematuro", spiega, annunciare che il governo farà da sè se le opposizioni non collaboreranno. "La riforma costituzionale non può essere una priorità solo del centrodestra, ma una scelta obbligata di tutti, perché il nostro paese ha avuto in 75 anni di storia repubblicana 68 governi con una durata media di 14 mesi". Ed è necessario cambiare il sistema di governo: "Non si può programmare il futuro se cambiano, con una rapida successione di governi, continuamente le regole. E poi serve restituire ai cittadini la sovranità popolare nella scelta del presidente della Repubblica o del presidente del Consiglio". "In questa fase, invece di esprimere preferenze, credo sia più giusto trovare il 'punto di caduta', la sintesi in grado di portare alla massima condivisione possibile. Una proposta aperta per accogliere tutti i contributi utili, ma nell'ambito di un perimetro delimitato. Da un lato l'elezione diretta del presidente della Repubblica o del Consiglio e dall'altro la garanzia di stabilità. Un 'modello italiano' che non deve necessariamente coincidere con modelli sperimentati negli altri paesi", ha concluso la ministra.