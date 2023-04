Conservatori sentimentali. Alla destra serve meno romanticismo e più realtà

Non è chiaro se abbia una qualche effettiva credibilità il progetto conservatore in Italia, questione alla quale si dedicano molte attenzioni, da ultimo quella del politologo Carlo Galli, su Repubblica, che esprime un punto di vista scettico ma problematico, insomma non esclude niente per partito preso e apre un occhio critico alla possibile nascita di una destra Tory in questo paese. Delle due Meloni, quella di prima, striata di populismo e nazionalismo becero, non sembrava minimamente adatta; quella di dopo, politica estera euroatlantica e affettazione di un certo rigore istituzionale, chissà. Sta di fatto che la bella gente attende da molti anni la nascita di una destra europea conservatrice, per così dire anglo-cattolica piuttosto che scalcagnatamente confessionalista, e adesso almeno i popcorn per godersi lo spettacolo sono arrivati. Ma a parte il roboante Dio-Patria-Famiglia e il corrispettivo gridarsi “madre, cristiana” eccetera, dove sta il busillis? In che modo la trasformazione può essere se non compiuta almeno definita o ipotizzata?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE