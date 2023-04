Sale ancora la Lega, Azione (da sola) al 4 per cento

Dopo la rottura, il Terzo polo si presenta diviso con Calenda al 4,6 per cento e Italia viva al 2,6. Fratelli d'Italia stabile al 29 per cento, il Pd sale al 21 per cento

Continua la crescita nei sondaggi della Lega, che nelle ultime rilevazioni realizzate da Swg per il tg La7 si avvicina al 10 per cento con un balzo di oltre mezzo punto (9,4 per cento). Al comando resta saldamente Fratelli d'Italia al 29 per cento, mentre il Pd riduce le distanze toccando quota 21 per cento. Anche il Movimento 5 stelle guadagna quasi mezzo punto, arrivando al 15,4 per cento, mentre Forza Italia si mantiene attorno al 6 per cento.

Dopo la rottura fra Carlo Calenda e Matteo Renzi, il Terzo polo si presenta ai sondaggi diviso, con Azione che così si attesta al 4,6 per cento e Italia viva che si ferma al 2,6 per cento, poco sotto l'alleanza Verdi-Sinistra italiana. La settimana passata, il Terzo polo unito raccoglieva l'8 per cento delle preferenze.