Ecco gli "Stati generali della cultura" secondo la destra. Al convegno anche Sangiuliano

Il ministro ci mette la faccia, ma non il cappello. Gennaro Sangiuliano sarà sì l’ospite d’onore di “Pensare l’immaginario italiano. Stati generali della cultura nazionale”, ma guai a dire che la kermesse è roba sua. “Altrimenti ci sarebbe stato il logo del Mibac!”, spiegano nella sala stampa di Montecitorio Francesco Giubilei, Alessandro Amorese e Emanuele Merlino. Sono i tre moschettieri della cultura della destra, pronti a sottrarre alla sinistra “l’egemonia culturale che è diventata conformismo” e a “combattere la cultura woke e del politically correct che ci arriva dai campus americani”. A guardarli da vicino si capisce che patrocinio istituzionale o meno, il ministro Sangiuliano in questa vicenda c’entra eccome. Giubilei è suo consigliere politico, Merlino addirittura il capo della sua segreteria tecnica. Non si nascondono, ma pretendono comunque che l’evento dall’altisonante titolo non sia attribuito al ministro. “Lo scopo più importante è ridare dignità e forza alla cultura nazionale che non è quella proposta da chi in questi anni l'ha gestita e pensata, sarà solo un primo incontro”, dice Amorese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE