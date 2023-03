Nel Pd è lite sui capogruppo. La segreteria unitaria ora può saltare

Nel Pd c’è già chi ha preso a chiamarlo così: Stefano il riluttante. A chi lo vuole capo dell’opposizione interna Bonaccini, neo presidente dem, vorrebbe replicare come Bartebly, lo scrivano di Herman Melville, rispondeva all’infinito al suo datore di lavoro: “Preferirei di no”. E però da presidente di garanzia del partito e, soprattutto, da candidato della mozione che ha perso le primarie dem il governatore emiliano non può sottrarsi. Se gestione unitaria dovrà essere, starà a lui convincere chi lo ha sostenuto della bontà della proposta che Elly Schlein ha fatto all’assemblea del partito ormai quasi due settimane fa. Gestione unitaria significa anche assenza di opposizione interna. La cosa non convince molti di coloro che hanno sostenuto Bonaccini, su tutti gli esponenti di Base riformista, la corrente dem degli ex renziani che fa capo a Lorenzo Guerini.

