Questo è un governo che non ama l'innovazione

Per il ruolo di amministratore delegato della società che presta servizi informatici a Inps, Inail e Istat la scelta fatta dal governo è caratterizzante non solo per l’increscioso plagio mussoliniano. Il caso recente della parabola velocissima di Claudio Anastasio in quell’incarico mostra certamente la persistenza di grumi nostalgici del fascismo tra le persone di fiducia del giro di Giorgia Meloni. Questo è evidente e pienamente rivendicato dallo stesso manager dimissionario. Il punto che può diventare interessante, a un giorno di distanza dalla bufera nostalgica con il copia-incolla ducesco, è quello della considerazione espressa dal governo per i temi della gestione dei grandi dati, della digitalizzazione, della trasformazione dei servizi pubblici. Ci vorrebbe innovazione e il governo ci dà un goffo futurismo, come se a portare nuove procedure e cambiamenti dei metodi organizzativi, con la valorizzazione di ciò che è smaterializzabile e con la ricchezza delle connessioni informatizzate, potessero essere gli ideologi della modernizzazione degli anni Venti del secolo scorso. Il tema è stato accantonato, messo fuori dalla agenda governativa, anche con l’abolizione del ministero dedicato alla transizione digitale.

