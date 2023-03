Il Copasir attende un chiarimento sulle minacce del Cremlino a Crosetto

Le priorità, Giorgia Meloni vorrebbe forse che fossero altre. E se ieri pomeriggio, dopo il rodeo a Montecitorio, ad attenderla fuori dal suo ufficio presidenziale c’erano Matteo Salvini e Antonio Tajani, accompagnati l’uno dal fido Andrea Paganella, l’altro dall’esperto Gianni Letta, è perché il dossier più frizzante, ora, è quello delle nomine delle partecipate. E invece, proprio ieri, al piano nobile di Palazzo Chigi è arrivata un’altra richiesta, per ora informale. Quella di chiarimenti sulla notizia di una minaccia formulata dal Cremlino all’indirizzo di Guido Crosetto, con tanto di taglia da 15 milioni di dollari. Il Copasir, ed è comprensibile, si aspetta un chiarimento. Trattandosi di una rivelazione che non è passata, a quanto pare, per i canali istituzionali classici, il Comitato per la sicurezza della Repubblica chiederà al governo anzitutto una conferma dei fatti, tramite una nota informativa. Un atto dovuto, come hanno convenuto i membri del Copasir riunitisi nel pomeriggio di ieri. E, nel cercare verifiche, il Comitato presieduto da Lorenzo Guerini chiede anche una valutazione sulla reale concretezza di questa intimidazione.

