"Colpire Crosetto". L'allarme dell'intelligence: Mosca ha messo una taglia sul ministro da 15 milioni di dollari

Fosse solo per quel “mudak”, forse Guido Crosetto allargherebbe le braccia. “Ho le spalle larghe”, scherzava, tempo fa, quando a riservargli carinerie non richieste era l’ambasciatore russo a Roma, Sergey Razov. Per cui quel “mudak”, quell’insulto assai greve che Evgeni Prigozhin gli ha rivolto due giorni fa, segnerebbe in fondo un’escalation verbale su uno spartito ormai noto, e anzi l’ingiuria del generale della brigata Wagner sarebbe un attestato di merito, a modo suo. Il problema, però, è che dietro questo sbotto di rabbia c’è di più e di peggio: c’è una minaccia reale che il Cremlino ha rivolto al ministro della Difesa italiano, con tanto di taglia sulla sua testa. Quindici milioni di dollari. Questa, almeno, è la segnalazione arrivata ai vertici del governo da parte della nostra intelligence.

