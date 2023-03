Meloni fiaccata dalla missione impossibile di unire trucismo e moderazione

È forse anche colpa della scenografia scelta per la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri di Cutro, se tutto giovedì appariva lugubre. Quasi al buio, con le ombre che si allungavano sui mezzi busti messi in fila di Nordio, Piantedosi, Tajani e Salvini. In mezzo c’era Giorgia Meloni, vestita di scuro e con la testa fra le mani, volto tirato, occhi sgranati. Ogni tanto, avvolta dalle domande, la sua difficoltà nel dissimulare e nell’affidarsi all’ironica leggerezza che sempre trae d’impaccio (stile Draghi) culminava in fraintendimenti al limite del grottesco con i giornalisti presenti.

