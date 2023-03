The wolf Mario Sechi: "Io sono Sechi, lo ero, lo sarò. L'Agi è mia". Le frasi del nuovo comunicatore di Meloni

Saluta la sua redazione di Agi fa un monologo a metà tra il Lupo di Scorsese e l'onorevole Trombetta. Dice ci rimette economicamente e che un altro come lui non esiste. E non esclude il ritorno nel giornalismo "perché le offerte non mi mancheranno"

Martin Scorsese, dove sei? State per leggere la sceneggiatura del prossimo capolavoro del regista de “Il Lupo di Wall Street”. L’attore è Mario Sechi, da ieri capo ufficio stampa del governo Meloni. Per capire chi sia, come lavorerà, abbiamo in anteprima il copione. E’ il suo discorso di addio (è autentico!) da ex direttore dell’Agi e lo ha tenuto di fronte alla sua redazione, venerdì 3 marzo. E’ una magnifica fusione, una via di mezzo, tra il discorso motivazionale di Leonardo DiCaprio ai suoi broker, lo Zarathustra di Nietzsche e l’onorevole Trombetta di Totò: “Ma mi faccia il piacere”. Iniziamo dalla frase totemica: “Io non sono Mario Sechi perché sono venuto all’Agi. Io ero già Mario Sechi. E lo sarò anche dopo. L’Agi resta mia, io non mi sento un esule, non vado al confine”. E infatti va solo a Palazzo Chigi! (sul telefono di Palazzo ha inserito il titolo “portavoce Sechi”). Coloro che erano presenti, i privilegiati colleghi che hanno ascoltato quelle parole, da allora camminano sulle acque. Un essere divino, un superuomo, Sechi, quattro anni fa, entrò in una redazione, quella di Agi, per “salvare un pezzo di giornalismo”.