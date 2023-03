Lollobrigida: "Piantedosi non si tocca. Io al suo posto? Lo escludo, ha la mia fiducia"

Francesco Lollobrigida, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov al G20 in India ha elogiato la posizione di Silvio Berlusconi sul conflitto in Ucraina: le parole del Cav. continuano a essere una spina nel fianco del governo, non trova? “A Lavrov dico di non pensare alle parole, ma ai fatti compiuti dall’Italia: la nostra posizione sulla guerra non cambia”, dice al Foglio il ministro della real casa, plenipotenziario dell’esecutivo Meloni. I fatti non cambiano sulla guerra, ma le parole sono importanti: consiglia a Berlusconi maggiore prudenza per evitare questi cortocircuiti così antipatici? “Io non consiglio nulla a nessuno. Berlusconi è una persona autorevole, e la pensa come vuole. Il governo sull’Ucraina ha preso una strada e non intende farsi condizionare. Spiace per Lavrov”. Lollobrigida parla con il Foglio a tutto campo.

