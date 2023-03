Meloni sola sulla guerra. Anche in FdI è un argomento delicato: "Evitare le dichiarazioni"

“Non siamo alberi, non dobbiamo piegarci a seconda di come gira il vento”. Giorgia Meloni lo ha ripetuto anche in queste ultime ore, prima di partire per l’India. E’ la linea che ha lasciato ai suoi e che forse ha ripetuto a sé stessa per darsi forza. La premier più passa il tempo e più si rende conto di essere sola sull’Ucraina. Le posizione di Lega e Forza Italia sono ormai note. I continui distinguo e silenzi degli alleati, quando non si trasformano in assist per Putin, sono agli atti. Anche i talk, in Rai e Mediaset e La7, accarezzano quella parte di opinione pubblica, che sembra maggioritaria, sempre più scettica sull’invio incondizionato di armi a Kyiv.

