Perché Schlein è l'unica opzione che ha il Pd per avere un futuro

Voto Elly Schlein perché può costruire un Pd capace di riappassionare tanti non iscritti come me, o disamorati della politica, a credere che un’altra Italia sia possibile e che l’impegno di ciascuno di noi ancora conti. Negli anni ho imparato a fidarmi solo di chi dice ciò di cui è convinto, e a diffidare invece di chi semplicemente si convince di ciò che dice.