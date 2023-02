Mattarella boccia le proroghe sovraniste sui balneari. Per Lega e FI è un problema di Meloni

E dunque, che fare? Maurizio Gasparri si stringe nelle spalle: “E mica sono io il capo del governo”. Matteo Salvini batte sempre sulla stessa nota: “Ci affidiamo alla premier”. Solo che a Palazzo Chigi la responsabilità della scelta non sembrano volerla: “Valuteremo in un tavolo con gli alleati, approfondiremo in Parlamento”. Insomma ora che Sergio Mattarella ha messo a verbale la sua insofferenza, ora che è chiaro anche a chi per mesi s’è sforzato di non vedere, che sulle concessioni balneari bisogna indire le gare, nella maggioranza c’è una corsa a scansare la rogna.

