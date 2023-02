Il surreale antifascismo pro-foibe che ignora le minacce al ministro Valditara

Nel paese siffatto in cui un ministro della Repubblica può essere minacciato di morte, ma tutta la chattering class del progressismo scatta come un sol piffero della banda ad accusare lui di minacciare le presidi dei licei, possono davvero succedere cose “disgustose” (prendiamo in prestito l’aggettivo dalla disgustata dirigente scolastica). La cosa disgustosa – per chi conservi un po’ di senso dell’equilibrio – è che qualche genietto che bazzica a Torino il centro sociale Askatasuna, non nuovo alle escandescenze, ha scritto sul social molto pubblicizzato a Sanremo: “Ho sognato questa notte le barricate in via Bologna. E la Digos qua non entra più, Valditara a testa in giù”. Scimmiottando le parole usate cinquant’anni fa dai suoi pessimi nonni, ai tempi picchiatori proletari e oggi irritabili antifascisti da tastiera. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara non ne è particolarmente preoccupato, se non per “il brutto clima”. Più preoccupante, se non fosse la solita solfa, è appunto il clima attorno. Annalisa Savino, dirigente scolastica del liceo “Leonardo da Vinci” di Firenze, fuori dal quale è avvenuta l’aggressione dei giovani attivisti di destra ad altri di sinistra, ha scritto una lettera agli studenti in cui le è slittata un po’ la frizione. Valditara ha definito la lettera “impropria”, e ha detto l’ovvio: “In Italia non c’è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c’è alcun pericolo fascista”. Poi ha concluso, e questo poteva risparmiarselo, nel paese in cui a scuola non si riescono a sanzionare manco gli smartphone: “Se l’atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure”. Non una minaccia “a testa in giù”, diciamo.

