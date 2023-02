La pericolosa solitudine di Giorgia Meloni

Viaggia a una velocità diversa da quella della sua maggioranza, e persino da quella del suo partito. E martedì, in Ucraina, con parole nette, schierando l’Italia al fianco degli Stati Uniti, dell’Inghilterra e della Polonia, la prima linea a difesa della democrazia occidentale, Giorgia Meloni ha pure infranto l’eternità di foresta di quelle doppiezza italiana che in politica estera è sempre stata, per tradizione democristiana e comunista, la pretesa di avere vantaggi sia dalla moglie ubriaca sia dalla botte piena. Americani, sì, ma anche un po’ palestinesi. Con la Costituzione, certo, ma anche con lo zio Stalin: “Putin ha invaso l’Ucraina? Sì, ma pure Zelensky...”. E così mentre la presidente del Consiglio si mostra al tavolo del grande gioco atlantico, mentre conferma un’abilità tutt’altro che scontata nel campo complesso della politica estera, ecco che si realizza uno strano paradosso: nello stesso momento in cui lei dà un ruolo chiaro al suo paese e a se stessa, il dibattito pubblico italiano s’attorciglia su un dettaglio surreale e strapaesano: Zelensky martedì ha offeso Berlusconi? Certamente Joe Biden non ci dormirà la notte.



Martedì, in Ucraina, Giorgia Meloni ha lasciato intendere al mondo e agli Stati Uniti che nessuna argomentazione, composta o esagitata che sia, provenga questa da Silvio Berlusconi, da Matteo Salvini o da chiunque altro, sposta di un solo millimetro la sua certezza iniziale: in questa guerra c’è un aggressore e c’è un aggredito. L’aggressore ha in dotazione uno dei maggiori arsenali di armi del pianeta, l’aggredito difende la sua integrità territoriale. L’aggressore non può accampare nessuna giustificazione o scusante, l’aggredito ha diritto alla più totale solidarietà da parte della comunità internazionale e da parte dell’Italia. E l’avrà. Assieme alle armi e a un piano di ricostruzione, “perché non ci volteremo dall’altra parte” e “combatteremo per voi e per la vostra libertà”. Nell’affresco che Ambrogio Lorenzetti dipinse a Siena dal 1337 al 1340, d’altra parte, la Forza siede tra la Pace e la Prudenza. Alla destra del Buongoverno.



Eppure, nello stesso istante in cui Meloni si presentava all’estero come garante e capofila dell’atlantismo in Italia, mentre scacciava il fantasma antico della doppiezza e dell’ambiguità che sono la tara del nostro paese, proprio quando a Kyiv pronunciava parole inequivocabili, a Roma si accendeva uno strano dibattito che nel riverbero giornalistico, su alcuni quotidiani almeno, ieri suonava all’incirca in questi termini: la risposta di Zelensky a Berlusconi, quella nella quale il presidente ucraino diceva che il Cavaliere evidentemente non ha mai avuto la sua casa bombardata, è stato uno “schiaffo” a Meloni. Una figuraccia. Quando al contrario sarebbe logico ritenere che la sottolineatura di Zelensky, a proposito della russofilia di Berlusconi, in realtà rafforzi ulteriormente anche all’estero l’idea che Meloni sia l’unico punto di riferimento degli alleati nonché l’unico interlocutore della comunità internazionale, se non addirittura in Italia certamente all’interno del governo e del centrodestra.

