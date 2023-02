La vittoria di Majorino a Milano apre una riflessione sulla “tendenza Ztl” del Pd

Il dato che ha più sorpreso delle elezioni regionali in Lombardia è stato il primato di Pierfrancesco Majorino sulla piazza di Milano, in netta contraddizione con la scoppola rimediata in regione. Per il resto avrei quotato qualche punto in più per Letizia Moratti ma la vittoria del candidato del centrodestra, qualunque fosse stato il suo nome, era scontata. La sorpresa milanese di Majorino è tale anche per il posizionamento politico del candidato Pd: decisamente gauchista rispetto a figure come Beppe Sala o Pierfrancesco Maran, che in città avevano già fatto il pieno di rielezioni o di preferenze nel recente passato. Un piccolo segnale lo si poteva rintracciare nella partecipazione ai dibattiti sulle elezioni lombarde organizzati in città dalla Fondazione Feltrinelli (uno dei pochissimi appuntamenti pubblici di una campagna elettorale indolore): a sentire Attilio Fontana c’erano 25 persone contate, ad ascoltare Majorino circa 200.

