Salvini "il sobrio" a Termini dopo l'accoltellamento. "Assumeremo mille vigilantes"

Il ministro alla stazione della capitale per presentare un'indagine sulla percezione della sicurezza negli scali ferroviari mantiene toni pacati, annuncia assunzioni e riconosce persino: "Il tasso criminalità zero non esiste". Ormai è irriconoscibile

Che la postura abbia preso una piega inedita, istituzionale, quasi seriosa lo si capisce persino dall’abbigliamento. Sono lontani i tempi in cui il crimine si combatteva con le felpe della polizia. Certo, pur trasferito dal Viminale a Porta Pia, Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, riesce comunque a occuparsi di sicurezza. Ma per farlo dentro gli scali ferroviari il segretario leghista non veste una divisa da capo treno, ma una semplice grisaglia. E’ sobrio, distantissimo dai tempi del governo gialloverde. Arriva persino a dire una cosa che un tempo sarebbe stata un’eresia: “Attenzione il tasso criminalità zero non esiste, anche nelle stazioni lo scippo e l’aggressione ci saranno sempre”.