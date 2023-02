Un uomo accoltellato a Termini, è la seconda volta in poco più di un mese

Il governo rafforza i controlli nelle stazioni, ma domenica un 46enne è stato colpito fuori dal terminal di via Giolitti dopo un tentativo di rapina. Fermati i tre aggressori

Nei pressi della stazione Termini di Roma nei giorni scorsi c'è stato un altro accoltellamento, il secondo in poco più di un mese. Domenica – da quanto si apprende dalle ricostruzioni diffuse da alcuni quotidiani – un uomo di 46 anni sarebbe stato colpito tre volte con un coltello dopo un tentativo di rapina appena fuori dal terminal di via Giolitti. Trasportato in un ospedale romano in gravissime condizioni, l'uomo è ancora vivo ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata. La stazione di Termini non è nuova a questo genere di episodi. Aveva destato scalpore, nei primi giorni di quest'anno, l'accoltellamento nella notte del 31 dicembre di una donna israeliana mentre acquistava un biglietto alle macchinette automatiche. E, andando ancora indietro di qualche settimana, i primi di dicembre nel piano sotterraneo dell'edificio un'altra donna era riuscita a sfuggire da un tentativo di violenza sessuale. Si potrebbe continuare rievocando fatti meno recenti che, tuttavia, raccontano sempre e soltanto la medesima realtà: sintomi di un'incuria riconfermata dai diversi episodi di cronaca.

Dopo i fatti di Capodanno, il prefetto di Roma aveva assicurato il rafforzamento dei controlli nella stazione, “durante il quadrante orario che va dalle 20 alle 24”. E non più tardi di ieri, riferendosi al piano sicurezza concordato con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, la stessa Giorgia Meloni diceva soddisfatta che “oltre 40 mila persone sono state controllate a partire dallo scorso 16 gennaio nelle tre stazioni delle principali città (Roma, Napoli e Milano, ndr)”. L'obiettivo del piano, aveva spiegato la premier, è “tornare a far vivere un luogo centrale come la stazione in città importanti”.

Gli aggressori dell'uomo accoltellato domenica, intanto, sono stati identificati in tre cittadini stranieri di 19, 31 e 40 anni: sono stati arrestati e dovranno rispondere delle accuse di rapina aggravata e tentato omicidio in concorso.