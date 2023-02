Le norme Ue sulle case green, il Superbonus e le balle sovraniste. Parlano Salini (FI) e Danti (Iv)

Alla fine, la rottura a destra è stata scongiurata. Però in effetti, c’è qualcosa di bizzarro se nel momento in cui annuncia di accodarsi agli alleati sovranisti, Massimiliano Salini ci tiene a illuminare la sua distanza: “Non vorrei venissimo associati a certi toni”, ci dice l’europarlamentare di FI. Ce l’ha con Lega e FdI: sono i loro i toni che non condivide. “La nostra è una contrarietà che presuppone un’apertura”. Insomma si capisce che c’è un certo imbarazzo, a gestire la faccenda. Et pour cause: perché ufficialmente oggi, nella commissione Industria di Bruxelles, FI sarà l’unica componente del Ppe a votare insieme ai conservatori di Ecr e agli ultrasovranisti di Id contro la cosiddetta direttiva sulle case green.

