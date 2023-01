Cosa c'è di ridicolo nell'indignazione contro l'edilizia verde europea

"La casa delle famiglie italiane è sacra”, “no con tutte le forze all’attacco che l’Europa porta agli italiani”, “Bruxelles vuole imporci la patrimoniale, giù le mani dalle nostre case”. Nelle due ultime settimane la destra italiana e le associazioni della proprietà immobiliare scandiscono a gote piene slogan mistificatori patriottard-nazionalistici mistificatori. L’atto barbarico da sventare sarebbe la direttiva comunitaria sul miglioramento energetico del patrimonio immobiliare. Senonché le urla sono del tutto infondate per tre ragioni. Si finge di scoprire la questione ora che la direttiva arriva al Parlamento europeo, mentre se ne discute da anni. L’Italia ha sperperato un Perù in bonus edilizi in questi anni, non mirati bene come avveniva altrove. Infine, se si legge la direttiva, essa non dice affatto ciò che si strepita in Italia. Il dibattito europeo sul contenimento delle emissioni climalteranti del patrimonio immobiliare vetusto inizia addirittura 13 anni fa, non c’era bisogno di aspettare il pazzo terrorista Putin. Solo che la politica italiana ha preferito far finta di niente. Malgrado che tra i suoi 12 milioni di unità immobiliari ben il 73,7 per cento si collochi nelle tre fasce più basse di prestazione energetica, cioè la E, la F e la G, e che solo il 26 per cento sia nelle classi dalla A alla D.

