Calenda sul governo Meloni: "Non ha praticamente fatto niente"

Le cose fatte e le promesse non mantenute. Le parole del leader di Azione nel girotondo fogliante sui primi cento giorni dell'esecutivo guidato da Fratelli d'Italia

Sullo stesso argomento: Processo ai cento giorni del governo Meloni. Un girotondo fogliante

L'intervento del leader della forza moderata e d'opposizione Azione - che insieme a Italia viva di Matteo Renzi, forma il Terzo polo - a cento giorni dall'inizio del governo di Giorgia Meloni:

"I mesi del governo di Giorgia Meloni hanno alcuni tratti distintivi. Il primo è che tutto quello che ha raccontato nella sua vita in politica era una balla, nel senso che non c’è una singola cosa che lei abbia promesso, di cui si sia lamentata (vedi per esempio le accise), su cui abbia fatto interviste, video, campagne elettorali, TikTok che sia entrata nel programma di governo. E questo vuol dire una cosa semplice: quando si è all’opposizione si può fare e pensare di tutto, tanto l’onere del governo è in capo a qualcun altro. Diversamente, una volta a Palazzo Chigi, la situazione cambia: le promesse (facili e mirabolanti) di colpo svaniscono.

Se fossimo un paese serio questa sarebbe la prima cosa da rimarcare e a dare scandalo. La seconda cosa da rimarcare è che dal punto di vista della legge di Bilancio ha seguito pedissequamente, e questo dal mio punto di vista è positivo, i provvedimenti che Mario Draghi aveva pianificato. La parte che non ha impostato l’ha fatta dando mance e mancette a Matteo Salvini, cioè la parte che non riguardava l’energia. E sul resto cosa possiamo dire? Abbiamo litigato con la Francia, rischiando di compromettere consolidati rapporti diplomatici, partorito norme sugli atti osceni, sui rave, sul tetto al contante, sul Pos: in poche parole tutte stupidaggini. Mi pare evidente che si tratti di un governo di galleggiamento, privo di qualunque direzione tranne che in politica internazionale dove la direzione è condivisa. Quindi la definirei una storia triste, ecco: se mi dicessero “qual è la parola che definisce la ‘rivoluzione fascio-sovranista’ della Meloni?”. “Tristezza, perché non ha praticamente fatto niente”.

Carlo Calenda

senatore, leader di Azione