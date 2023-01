Una Costituente libdem per uscire dal pantano del continuismo

Dopo anni di fallimenti di questa destra e questa sinistra, per rispondere alle sfide globali del nostro tempo, occorre rilanciare ancor più e meglio in Italia la cultura e l’azione politica autenticamente liberale. Con lo sguardo fisso all’Europa contro ogni nazional-sovranismo populista

Dopo trent’anni di fallimenti di questa destra e questa sinistra, rilanciare ancor più e meglio in Italia la cultura e l’azione politica autenticamente liberale. Con lo sguardo fisso all’Europa contro ogni nazional-sovranismo populista, con esplicito riferimento alla comunità di forze che è cresciuta in tutta Europa in questi anni attraverso prima l’esperienza del Partito democratico europeo (niente a che vedere col Pd nostrano) e poi dal 2019 in Renew Europe coi suoi 103 eletti al Parlamento europeo. Di questo si parla sabato a Milano all’auditorium San Fedele a via Hoepli per l’intera giornata. L’iniziativa nasce da una costituente LibDem i cui fondatori sono Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, Sandro Gozi di Renew, l’avvocato Alessandro de Nicola, presidente dell’Adam Smith Society, e a cui hanno aderito una lunga serie di associazioni della diaspora liberale italiana.