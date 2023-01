I rinviati del Pd alle prese con le primarie online e il concetto di “distanza”

Mercoledì scorso, dopo appena quattro mesi di discussione pubblica, dopo aver rinviato la famosa “fase costituente”, nel Pd hanno finalmente stabilito che le primarie saranno... rinviate. Di una settimana. Non si terranno dunque il 19 febbraio, ma il 26. E lo hanno deciso in una direzione nazionale che doveva tenersi alle 10 del mattino, ma si è invece poi tenuta alle 19 di sera. I responsabili disorganizzativi l’avevano rinviata. Due volte. Ecco. Ora noi abbiamo un grande e riverente rispetto per la meditazione, ci mancherebbe. Chi d’altra parte non si consegnerebbe a quasi cinque mesi di autocottura politica, potendoli estendere? Tuttavia una qualche impazienza davanti a questi fondisti del pensiero ogni tanto ci coglie. Anche perché ci domandiamo con raccapriccio che ne sarebbe di noi se Kant, per dirne uno, ci stesse ancora pensando.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE