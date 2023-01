Il candidato alla regione Lazio e il cattivo esempio sul termovalorizzatore

Ci sono tanti modi per dire no. Uno, all’insegna della dissimulazione, è quello scelto dal candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali nel Lazio, per dire no al termovalorizzatore. Si dice no, facendo finta di dire sì. Un film già visto 1.000 volte. Il termovalorizzatore va fatto, ma non a Santa Palomba. Perché? Perché la sovrintendenza è contraria, ci sono problemi di viabilità e... c’è stata un’invasione delle cavallette.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE