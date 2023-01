Dal machete al bisturi. La zuffa sul Tesoro tra Lega e FdI diventa una mezza farsa, e Giorgetti si affida a Rivera

Più che il machete, il bisturi. Doveva essere la rivoluzione, pare invece che finirà con un giro di valzer. Il solito. Giancarlo Giorgetti, del resto, agli accessi di furore dei suoi colleghi di governo di FdI contro il deep state non ha mai dato troppo credito. Perché non è il Mef, dice, il posto dove si possono fare azzardi o esperimenti. Dunque forse un cambio della guardia al Tesoro ci sarà, se davvero Giorgia Meloni lo ritiene indispensabile. Ma la transizione sarebbe comunque dolce, indolore: magari con un periodo non breve di affiancamento. E non è un caso che tra i principali indiziati per la sostituzione di Alessandro Rivera c’è quello Stefano Scalera che dell’attuale direttore generale è amico e stimato collega. “Serve competenza e affidabilità”, ripete Giorgetti. E fosse per lui, davvero se la risparmierebbe l’incognita dell’avvicendamento. Perché i contatti di Rivera a Bruxelles, la sua consuetudine con gli uffici tecnici e le cancellerie europee, sono una garanzia.

