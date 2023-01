Avere il senso del limite è la forza della destra italiana a guida Meloni

Chiudete gli occhi e provate a fare un esperimento: Meloni a parte, quali leader di destra, di successo, vi vengono in mente in giro per il mondo? Mentre proverete a rispondere a questa domanda, apparentemente semplice, è possibile che la vostra risposta, inspiegabilmente, tardi ad arrivare. E la ragione di questo ritardo è comprensibile. Negli Stati Uniti chi governa? Un democratico: Joe Biden. In Canada chi governa? Un democratico: Justin Trudeau. In Brasile chi governa? Un socialista: Luiz Inácio Lula da Silva. E in buona parte del resto del Sudamerica chi governa? Un socialista in Cile. Un socialista in Honduras. Un socialista in Perù. Un socialista in Colombia. E in Giappone chi governa? Un liberaldemocratico: Fumio Kishida. E in Europa le cose non vanno diversamente. In Germania chi governa? Un socialdemocratico: Olaf Scholz. In Spagna chi governa? Un socialista: Pedro Sánchez. In Portogallo chi governa? Un socialista: António Costa. In Finlandia chi governa? Una socialista. In Danimarca chi governa? Una socialista. In Francia chi governa? Un liberale: Emmanuel Macron. In Belgio chi governa? Un liberale: Alexander De Croo. In Olanda chi governa? Un altro liberale: Mark Rutte.

