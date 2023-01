Meloni e Salvini, furbizie boh vax

Perché un governo non negazionista, che conosce i rischi del Covid, non si intesta la vittoria del nostro modello e non sostiene i vaccini? Semplice e cinico: all’elettorato “anti” qualcosa bisogna pur dare

Se davvero fossero negazionisti sarebbe tutto più comprensibile e le loro posizioni sul Covid sarebbero facilmente spiegabili. Se non credi all’esistenza del Covid non credi neppure che sia importante prendere delle misure utili a proteggere i cittadini. E se non credi che il Covid possa essere veicolo di problemi è naturale che tu sia del tutto disinteressato a trovare soluzioni per evitare che un problema governabile diventi difficilmente governabile. Se Giorgia Meloni e Matteo Salvini, i due azionisti di maggioranza del governo di centrodestra, fossero negazionisti, cosa che non sono, la loro posizione sui vaccini sarebbe dunque comprensibile. Invece, in questi giorni, Meloni e Salvini, entrambi vaccinati, anche se nessuno dei due leader ha fatto sapere con quante dosi, ops, hanno dimostrato di essere molto preoccupati da quello che potrebbe succedere da una distrazione nazionale sul tema della pandemia. E per questa ragione, hanno scelto di adottare una misura molto dura, perfettamente simmetrica a una misura adottata tre anni fa da un detestato ministro della Salute di nome Roberto Speranza: tamponi per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e ricerca minuziosa di possibili e minacciose varianti.