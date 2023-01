Le falle logiche di Meloni contro il Mes “creditore privilegiato”

Quando parla del Mes, non si capisce se la presidente del Consiglio sia male informata oppure dica deliberatamente cose false e contraddittorie. Nessuno dei due casi è confortante e, in fondo, non è neppure necessario capire se ci è o ci fa, dato che le conseguenze in termini di credibilità sono le stesse.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE