Boccia, Misiani, Furfaro. Per prendersi il Pd, Schlein ricicla mezza segreteria Letta

Per Dario Franceschini, il più influente dei suoi sostenitori, “è la sinistra moderna”, “la nuova generazione” senza “il vecchio armamentario ideologico del Novecento” necessaria per salvare il Pd. E già che lo dica lui, noto a tutti come “l’azzecca segretari”, qualche domanda viene da farsela. Anche perché Elly Schlein, che secondo Franceschini “deve cambiare tutto: gruppi dirigenti, abitudini, rendite di posizione”, per adesso ha cambiato ben poco. La candidata outsider è sostenuta da due big di peso come l’ex ministro della Cultura e il capo della sinistra dem Andrea Orlando, ma fin qui siamo ai posizionamenti. E’ semmai guardando a come Schlein sta organizzando la sua scalata al partito, agli uomini che ha scelto per farlo, che viene qualche dubbio su questa rottamazione da sinistra.

