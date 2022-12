Il dramma di una sinistra incapace di cambiare sé stessa per fare una vera opposizione a Meloni

La vera sfida per il Pd non è quale vecchia sinistra rimuovere, ma quale nuova sinistra costruire. E per farlo una via d’uscita possibile ci sarebbe: impossessarsi, con forza, di tutti i temi lasciati per strada dalla destra

Tra poco meno di cinquanta giorni, nell’indifferenza generale, il più importante partito d’opposizione, che attualmente è anche uno dei più grandi partiti socialdemocratici d’Europa, deciderà chi sarà il suo prossimo segretario, colui cioè che dovrà guidare il Pd in una traversata inusuale per i democratici italiani: l’opposizione, un’attività che negli ultimi dodici anni il Pd, pur avendo vinto poche elezioni, ha praticato solo nell’arco di un interminabile anno, tra il 2018 e il 2019. Dal punto di visto teorico, la corsa per la successione di Enrico Letta, con le sue cinquanta sfumature di grigio, dovrebbe presentare un qualche elemento di interesse politico. E sulla carta, in prospettiva futura, la figura del capo del Pd, essendo in teoria il vero capo dell’opposizione, meriterebbe di essere studiata con interesse, essendo colui che avrebbe maggiori probabilità, rispetto ad altri, di essere il successore dell’attuale presidente del Consiglio, se la logica dell’alternanza dovesse continuare a essere rispettata. Eppure, per una serie di ragioni che forse vale la pena analizzare, la sfida tra i vari candidati alla guida del Pd promette, senza esagerazioni, di essere una delle competizioni politiche più noiose degli ultimi decenni.