L'eterno ritorno della legge di Bilancio

“Oddio rieccoli” è il grido con cui accogliere il Parlamento in questo periodo dell’anno, quando la maggioranza dà risposte che l'opposizione già conosce. Poi il voto di fiducia e tutto finisce alla vigilia di Natale. Per ricominciare da capo

Persino i telebanditori di detersivi e deodoranti sanno che la continua ripetizione di un’immagine ingenera noia, disgusto, e infine una vera intolleranza fisica. ”Oddio rieccoli”, è infatti il generale grugnito con cui vengono accolti i politici quando si entra in periodo di Finanziaria. Così noi abbiamo fatto qui del nostro meglio per rappresentare realisticamente in che cosa consista questo particolarissimo periodo dell’anno che precede il Natale. Insomma per tentare di definire cosa siano queste giornate che introducono l’Italia alle feste comandate, e che sono incongruamente chiamate “sessione di bilancio” mentre al contrario, considerata la loro natura ricorrente, dovrebbero trovare posto nel calendario dei santi, tra l’Immacolata Concezione e la nascita di Gesù bambino.