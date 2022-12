Così l'asse Giorgetti-Meloni fa cilecca sulla manovra, e manda in subbuglio il centrodestra

Fosse solo una faccenda personale, si potrebbe liquidarla in breve: l’orgoglio ferito del vecchio patriarca che non si rassegna al declino. Perché quei fischi durante la festa di FdI, sabato scorso, il Cav. proprio non li ha mandati giù: “Certa gente non sa cosa sia la riconoscenza”, è sbottato coi suoi confidenti. E uno dice: vabbè. Solo che dietro quell’insofferenza umana, c’è la politica. Ci sono, cioè, le tensioni tra FI e il resto della maggioranza che si stanno scaricando sul più delicato dei provvedimenti: la legge di Bilancio. Trovando del resto terreno fertile nei malumori diffusi in tutti i partiti, non solo quelli di opposizione. “Perché questo è un governo politico” sbuffa il capogruppo azzurro Alessandro Cattaneo, “e ci siamo impegnati in questa legislatura per tornare a dare centralità al Parlamento”. E invece?

