Rai, Nicola Rao verso la direzione del Tg2 (al posto di Sangiuliano)

Il curriculum dell'attuale vicedirettore del Tg1 è l'unico arrivato sul tavolo del Consiglio d'amministrazione della tv di stato, che deciderà domani

Nicola Rao si avvia a diventare il nuovo direttore del Tg2. L'attuale vicedirettore del Tg1 (dalla fine del 2021) è l'unico ad aver avanzato la propria candidatura inviando il proprio curriculum al Consiglio di amministrazione della Rai, che mercoledì dovrà decidere il sostituto di Gennaro Sangiuliano, nel frattempo diventato ministro della Cultura, al vertice del telegiornale della seconda rete.

La nomina di Rao, giornalista professionista dal 1989 e che ha lavorato al Tg2 dal 2003 al 2010, considerato da sempre vicino alla destra, era nell'aria da settimane, e come avevamo scritto qui si inserisce in un ridisegno della tv pubblica da parte del nuovo governo e della nuova maggioranza. Nelle scorse settimane la premier Meloni aveva incontrato in grande segreto l'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, il cui mandato scade nel 2024. Nei piani di Fratelli d'Italia, l'unico partito escluso dalla partita al tempo delle nomine decise dal governo Draghi, c'è l'intenzione di nominare Giampaolo Rossi, fedelissimo della Meloni, come direttore generale. Insomma, la quasi scontata nomina di Rao sarà solo l'inizio di una serie di scelte che porteranno il nuovo esecutivo a prendere possesso della televisione di stato.