I parlamentari, anche del M5s, propongono una deroga per se stessi al dl Dignità

I gruppi in Parlamento e nei consigli regionali si autoescludono dalla norma introdotta da Giuseppe Conte. Il decreto funzionerà però per tutti gli altri dipendenti. Si spera che presto il "privilegio" venga esteso

Per il momento si tratterebbe di un privilegio, che però mette d’accordo tutto l’arco parlamentare. È un emendamento alla legge di Bilancio per la “Deroga alla disciplina dei contratti a tempo determinato” che, sul tema delle proroghe dei contratti a termine, sancisce: “I limiti previsti dal presente articolo non si applicano altresì ai rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento nazionale e presso i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano”. E per giunta sancisce una sorta di retroattività dicendo che “le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro”.