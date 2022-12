Anche la propaganda politica tenga conto del  “goblin mode”

È la parola, o meglio, l'espressione dell'anno secondo il sondaggio lanciato dall'Oxford English Dictionary . Indica l’atteggiamento felicemente remissivo di quelli a cui non importa di apparire meglio di quel che sono . Scamiciati, addivanati come nelle prime polemiche sul Rdc, senza tante aspirazioni: la nuova nicchia dell’essere

È un consiglio anche per la propaganda politica. Andateci piano con l’efficientismo e le aspirazioni verso il successo, il miglioramento di sé e della società. Pare che non vadano tanto e a farcelo sapere è stata la scelta della parola (insomma, dell’espressione) dell’anno con l’abituale sondaggio aperto lanciato dall’Oxford English Dictionary. Un po’ come per la vittoria dei Jalisse a Sanremo il voto popolare ha travolto gli organizzatori della ricerca con un risultato al ribasso, non esaltante, che indica il divano di casa, magari sotto una copertina, anziché i grandi cimenti o le terribili preoccupazioni dell’epoca.