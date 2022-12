Sul Pnrr indugiare è già morire. Appunti per Meloni

Per quanto si possa essere scettici sui nostri fondamentali riguardo alla capacità di dare corso attraverso progetti, esecuzione e spesa a grandi volumi di investimenti; per quanto il mancato utilizzo di gran parte dei fondi europei ordinari dimostri che è da lunga data un problema di sistema, dovrebbe essere chiaro alla presidente del Consiglio che mettere le mani avanti sulle scadenze imminenti, addossare responsabilità al precedente esecutivo, traccheggiare sulle riforme e sulle altre condizioni per ricevere i fondi del Next Generation Eu, chiedere proroghe temporali e ritocchi procedurali in polemica con la Commissione non è la soluzione. Il problema è gigantesco, urgente. Un insuccesso in materia sarebbe una sconfitta strategica per il paese o la nazione, come con termine impreciso e altisonante preferisce dire Meloni. Riguarda anche le opposizioni, che invece di dividersi tra chi si infila legittimamente per trattare a Palazzo Chigi, con un tanto di azzardo politicista, e chi manifesta in strada su piattaforme generiche, con poca fantasia politica, dovrebbero indagare con precisione, rendere conto all’opinione pubblica dei dati in loro possesso e costituire un comitato ombra capace di tallonare ogni centimetro del percorso istituzionale che porta a ricevere o no le immense fette di torta e a saperle spendere operativamente, quote immense di ricchezza potenziale e di sviluppo in parte pagate o anticipate dai contribuenti dei nostri paesi partner, destinate all’Italia per la modernizzazione e il riequilibrio dell’economia europea.

