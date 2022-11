Salvini vuole ridurre al minimo il codice dei contratti pubblici, ma Meloni frena

Lui vuole accorciare il Codice degli appalti, lei inizia a preoccuparsi. Matteo Salvini, da ministro delle Infrastrutture, va di corsa. Ha fretta di rivendicare cantieri e opere sbloccate: sono i suoi ponti per riprendere quota e consensi. Giorgia Meloni inizia a dubitare sulla bontà di tanta foga. Ha il timore che, taglia di qua e accorcia di là, alla fine arrivi l’Europa a dire che no, non va bene. Altro che modello Genova, si rischia il modello Waterloo. Sicché la baldanza che si respira a Porta Pia fa il paio con la cautela di Palazzo Chigi.

Bisogna partire da questa premessa: il Codice degli appalti è uno degli impegni principali che l’Italia ha preso per accedere ai fondi del Pnrr. Lo scadenzario è già fissato: la prima bozza deve essere presentata alla Ue entro inizio dicembre. Poi, entro il 31 di marzo, il provvedimento dovrà essere approvato, per entrare in vigore entro il 30 di giugno, quando dovranno essere pronti i 41 allegati attuativi che sono il vero cuore della riforma.

