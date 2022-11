È politica, non vincolo. Le sorprese positive della manovra meloniana

La prima reazione è stata quella di segnalare la distanza fra le promesse (spesso, indubbiamente, fantasiose) della campagna elettorale ed i contenuti della legge di bilancio 2023. La seconda, invece, quella di sottolineare la natura conservatrice (in Italia si dice, sbrigativamente, di destra) di alcune scelte dell’esecutivo. Non ce n’era bisogno, per la verità, ma il dibattito di questi giorni si è incaricato di chiarire, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il vero asso nella manica del Governo in carica è l’opposizione. Una opposizione visibilmente spiazzata da una legge di bilancio indubbiamente prudente e responsabile dal punto di vista della finanza pubblica, come, per la verità, l’attuale presidente del Consiglio aveva anticipato in apertura della campagna elettorale. Una legge di bilancio espansiva anche meno di quanto le prospettive per il 2023 avrebbero lasciato immaginare e che per oltre tre quarti ricalca direzioni già percorse da precedenti esecutivi spesso su iniziativa e con l’avallo di quelle che oggi sono le opposizioni. Una opposizione spiazzata e di conseguenza incapace di far altro se non recitare un copione già visto più volte negli ultimi vent’anni, in un contesto che potrebbe – il condizionale è d’obbligo – essere piuttosto diverso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE