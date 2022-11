Letta, Meloni e il pericolo sfascismo

Ieri nella direzione del Pd, Enrico Letta ha criticato pesantemente la manovra del governo Meloni, definendola “improvvisata, iniqua e inadeguata”. Il messaggio del segretario dem è che non basta dire che Meloni è stata cauta con il bilancio statale, perché “questo non è un momento di transizione politica ed economica, bensì cruciale, con il paese in bilico rispetto alla recessione”. Dopo di lui è intervenuto il responsabile economico del Pd Antonio Misiani, che ha contestato la legge di Bilancio della destra offrendo al paese una “contromanovra” dem. Secondo il Pd, i 21 miliardi su 35 messi dal governo per rifinanziare le misure contro il caro energia del governo Draghi non sono sufficienti perché “solo fino ad aprile”. Per cui la risposta del Pd, per dare maggiori certezze a famiglie e imprese, è mettere più risorse per allargare ed estendere gli aiuti. Anche sulla sanità i dem sostengono che i 2 miliardi messi dal governo siano poca cosa: “Ce ne vorrebbe almeno il triplo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE