Sfascio Salvini. In Europa il gruppo è in crisi, in Italia è fuga verso Calenda

Milano. Solo la guerra fa più migranti di lui. La Lega di Matteo Salvini è la nostra nuova Africa, l’equatore della rabbia e della fame. In Europa, la stella, l’europarlamentare Silvia Sardone, non si ritiene “valorizzata”. In Campania, il segretario, Valentino Grant, sta cercando, in silenzio, una nuova nave e una nuova bandiera. In Lombardia, i consiglieri regionali guardano al Terzo Polo come i disperati guardano in mare alla Ocean Viking. Umberto Bossi, da un letto d’ospedale, ha fatto sapere che il Comitato Nord va avanti. L’unica grande opera per cui Salvini rischia di passare alla storia non è il Ponte sullo Stretto, ma il rifugio antiatomico di via Bellerio.

