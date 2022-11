Contro la manovra Meloni i dem ricorrono alla piazza invocando il deficit

La sensazione è che le opposizioni aspettassero l’approvazione e la presentazione della legge di Bilancio solo per poter annunciare la mobilitazione. Lo dimostrano i tempi di reazione. Giorgia Meloni non aveva ancora terminato la conferenza stampa quando Enrico Letta ha annunciato per sabato 17 dicembre “la nostra manifestazione contro una manovra improvvisata e iniqua. Inadeguata rispetto al rischio recessione e all’impennata dell’inflazione. Lo avevamo anticipato nella nostra Assemblea di sabato”.

