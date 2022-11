L'ultimo sorpasso di Meloni su Salvini è sui social: Palazzo Chigi batte la Bestia

Il leader della Lega è ancora il politico del governo con più follower, ma la presidente del Consiglio pubblica contenuti che coinvolgono migliaia di persone in più. Mentre lei stringe la mano ai leader del mondo al G20, lui inaugura ponti ad Ariccia. E su Twitter si fa superare anche da Crosetto

Giorgia Meloni, dopo averlo raggiunto e superato sia nei sondaggi che nelle urne, ha battuto Salvini anche nell’ultima roccaforte di cui il leader della Lega conservava il primato: i social network. Secondo un report pubblicato dall’Osservatorio della Fondazione Italia Digitale, il sorpasso è avvenuto in questi primi trenta giorni di governo Meloni su tutti i principali social. Analizzando e incrociando i dati dei loro profili su Facebook, Twitter, Instagram e TikTok ci si accorge di due cose: Salvini è ancora il politico del governo con più follower complessivi ma la presidente del Consiglio ha il profilo che cresce di più e crea più “engagement”, termine che rappresenta il Sacro Graal dei social network, anche se probabilmente il governo dei patrioti preferirebbe che si usasse il termine italiano “interazioni”. Comunque la si chiami, è l'indicazione di quanto le persone reagiscono ai contenuti pubblicati con commenti, like o inviando ad altre persone ciò che ritengono interessante.

Partiamo da Instagram. Pur avendo 800mila follower in meno rispetto al suo viceministro, Meloni raccoglie un engagement medio di 64,5mila interazioni a post, mentre Salvini si ferma a 25,5mila. Ma è su Twitter che Fratelli d’Italia beffa decisamente la Lega: non solo Meloni, ma anche il suo ministro della Difesa Guido Crosetto crea più engagement con i suoi tweet rispetto a quelli dell’ex ministro dell’Interno. Una media di 3.700 like a tweet per il fondatore di Fratelli d’Italia contro i 1.700 del leader della Lega. E su TikTok, il social forse più utilizzato in prima persona da Salvini, sia in campagna elettorale che dopo il voto, Meloni ha superato i 774mila follower del collega, guadagnandone oltre 800mila.

Come è stato possibile? Molto probabilmente c’entra il ruolo che Meloni ha nel governo. La presidenza del Consiglio è una carica che consente a chi la ricopre di essere costantemente al centro delle vicende politiche del paese e questa differenza appare evidente se si osserva il contenuto dei video che i due leader del centrodestra pubblicano su TikTok. Mentre Giorgia Meloni può mostrarsi ai suoi follower al G20 di Bali, dove tra un colloquio con Xi e uno con Biden si decidono le sorti del pianeta e delle nazioni, Salvini inaugura la riapertura al traffico di un ponte ad Ariccia. Mentre Meloni annuncia ai cittadini italiani la scarcerazione di Alessia Piperno, Salvini è a Monfalcone, in provincia di Gorizia, alla cerimonia di consegna di una nave da crociera. Su Twitter la presidente del Consiglio può contare sui retweet dell’account ufficiale di Palazzo Chigi, che rilancia gli oltre 900mila follower le dichiarazioni più significative pubblicate da Meloni. Salvini invece appare incastrato negli ingranaggi arrugginiti della ormai vecchia Bestia, arrivata stanca e ammansita a quest’ultima esperienza di governo e che continua ancora a gettare in pasto all’indignazione dei follower prima Saviano e poi Soumahoro, senza riuscire più a raccogliere le reazioni e la centralità di un tempo.