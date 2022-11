Meloni è turboatlantista sull'Ucraina, ma morbida con la Cina. E ha la spina Macron

E’ turboatlantista sulla guerra in Ucraina, ma anche morbida con la Cina. Sulla Francia, il dolore intercostale che si porta dietro al G20 di Bali, diventa diplomatica. Giorgia Meloni chiude il debutto fra i grandi della terra con una rapida conferenza stampa. Anche questa volta – è la terza da quando è premier – accetta solo una manciata di domande. Tre per la precisione. Ma si scusa: “Mi aspetta il presidente cinese, ho un minuto e mezzo”. Il bilancio è positivo, dice la leader italiana. Unica donna a capo di un governo in Indonesia. E’ un fatto che il presidente, come si fa chiamare, rivendica. Così come l’essersi portata la piccola Ginevra a Bali (“ho diritto di fare la madre come ritengo”).

