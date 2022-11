"Tutti i medici dovrebbero essere vaccinati". Parla Riccardi (FI), assessore alla Sanità del Friuli

"Sulla pandemia il governo ha voluto dare un segnale di rottura. Il problema non è solo il Covid: nel 2019 il tasso di adesione dei sanitari alla campagna antinfluenzale si è attestato sotto il 20 per cento", dice l'esponente di Forza Italia e vice di Massimiliano Fedriga.

“Il governo deve restare compatto perché abbiamo davanti una delle stagioni più difficili della storia repubblicana”, parla così al Foglio Riccardo Riccardi, vicepresidente e assessore alla Sanità del Friuli Venezia Giulia. “Gli italiani si sono espressi in modo inequivocabile, la democrazia non vale soltanto quando a vincere sono gli altri – scandisce l’esponente di Forza Italia. In questa fase FI e la Lega non sono le forze trainanti del centrodestra ma questo fa parte della politica. Il presidente Giorgia Meloni ha ricevuto un mandato importante in un momento delicato: servono decisioni forti senza cedere alle liturgie paralizzanti del burocratese”.